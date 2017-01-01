Пермь оказалась во второй сотне городов России в рейтинге безопасности

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Портал о недвижимости domofond.ru провёл опрос среди жителей 200 крупнейших городов России по уровню безопасности. Респондентам предлагалось поставить оценку своему городу по десятибалльной шкале. В итоге Пермь получила 6,3 балла, что поставило город во вторую половину рейтинга, точнее — на 152-е место наряду с Владивостоком, Ростовом-на-Дону и Архангельском.

Лидером рейтинга стали два города Краснодарского края — Ейск (8,6 балла) и Геленджик (8,4). На третьем месте — Грозный (8,3). Самыми небезопасными местные жители считают Свободный (Мурманская область, 5 баллов), Киселёвск (Кемеровская область, 4,9) и Шахты (Ростовская область, 4,5).

Среднее значение по России составило 6,8 балла.

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