Концерт на фестивале «День рождения реки» обойдётся бюджету Перми в более 1 млн руб.

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Сегодня, 3 сентября, МАУ «Агентство социокультурных проектов» объявило две закупки у единственного поставщика на организацию выступлений музыкальных групп на набережной 8 сентября (0+). Концерт продлится с 13:00 до 23:00.

Цена одного из контрактов составляет 1,08 млн руб. В рамках мероприятия «День рождения реки» подрядчик — ООО «ГК «Кучер» — должен организовать выступления музыкальных групп: «Рага Кама» (Пермь), Buda Love (Екатеринбург), Андрея Виноградова (Москва), «Треугольный Сон» (Москва), «Дельта Омега» (Пермь), Ритмофоник (Пермь), Эдуарда Андриянова (Пермь), VEiiLA (Санкт-Петербург), Yarga sound system (Петрозаводск) и Zубкерман (Санкт-Петербург).

Вторая закупка касается организации выступлений музыкальной группы «Смирный и друзья». Цена контракта — 150 тыс. руб.