В темпе МАКСа «Пермские моторы» представили свои передовые разработки на международном авиасалоне

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Авиасалон МАКС-2019

Фото: Альберт Янкевич

Ведущее предприятие моторостроительного комплекса Прикамья АО «ОДК — Пермские моторы» традиционно приняло участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который на минувшей неделе состоялся в Жуковском. Пермские двигателестроители были представлены как на выставочной, так и на деловой части салона. Макет двигателя ПД-14 для среднемагистрального самолёта МС-21 стал одним из центральных элементов экспозиции Объединённой двигателестроительной корпорации.

ПД-14

Фото: Альберт Янкевич

ПД-14 — первый в постсоветской истории авиационный двигатель для гражданских самолётов, который может на равных конкурировать с зарубежными образцами. Двигатель разработан и будет серийно производиться в Перми. Стоит отметить, что посетители МАКС-2019 могли увидеть не только макет перспективного двигателя, но и настоящий «боевой» экземпляр на самолёте летающей лаборатории Ил-76 ЛЛ, в составе которой он проходит лётные испытания. Параллельно решаются вопросы о получении двигателем сертификата Европейского агентства по вопросам авиационной безопасности, что позволит использовать его на международных воздушных линиях.



Как было объявлено по итогам встречи губернатора Прикамья Максима Решетникова с директором ОДК Александром Артюховым, в следующем году состоятся лётные испытания ПД-14 уже в составе МС-21. Пока что первые среднемагистральные самолёты оснащены американскими двигателями PW 1400G, но уже пятый экземпляр получит силовую установку пермского производства. К 2025 году «ОДК — Пермские моторы» смогут изготавливать по 50 двигателей в год. Серийное производство ПД-14 ещё не началось, но об организации послепродажного обслуживания нового двигателя моторостроители задумались уже сейчас. Посредственный сервис традиционно считался слабым местом отечественной авиатехники, но новый подход к его организации позволит избежать проблем.

Сергей Попов

Фото: Альберт Янкевич

Как отмечает управляющий директор АО «ОДК — Пермские моторы», председатель Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Попов, эксплуатанты ПД-14 должны получить не только хороший двигатель, но и хороший сервис. «Послепродажное обслуживание — это не только ремонтный цех, это, прежде всего, взаимодействие с партнёрами», — пояснил Попов. По его словам, в рамках МАКС-2019 пермские моторостроители встречались с представителями S-7 Technics и обговаривали возможности участия компании в сервисном обслуживании ПД-14. «У них есть как ремонтные мощности, так и компетенции по работе с двигателями такого класса», — рассказал Сергей Попов.

Впрочем, привлечением специалистов для обслуживания ПД-14 в аэропортах проект постпродажного обслуживания двигателя не ограничивается. Управляющий директор рассказал, что ОДК ведёт переговоры о выделении в Московском регионе земельного участка для строительства цеха модульного ремонта ПД-14. Его размещение в Подмосковье позволит приблизить сервисную базу к эксплуатантам. Цех планируется ввести в эксплуатацию в 2023—2025 годах.

Кроме того, в рамках МАКС-2019 руководство ОДК и ФГУП «Почта России» обсудили вопросы послепродажного обслуживания другого двигателя производства «ОДК — Пермские моторы», ПС-90А. ФГУП эксплуатирует самолёты Ту-204, оснащённые этими двигателями. В результате стороны заключили соглашение о сотрудничестве в области поддержки эксплуатации и послепродажного обслуживания двигателей ПС-90А в составе самолётов Ту-204, принадлежащих «Почте России». Документ предусматривает взаимодействие по вопросам комплексной поддержки и обслуживания ПС-90А, проведения локального, восстановительного и капитального ремонтов, а также поставки запчастей и поддержания лётной годности двигателей этого типа на воздушных судах ФГУП.

Приятным моментом для коллектива «ОДК — Пермские моторы» стало вручение предприятию премии Союза авиапроизводителей «Авиастроитель года». Завод стал победителем в номинации «За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной отрасли».