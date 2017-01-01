В Перми открывается «ВУЗ-Флаэртиана»

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В Перми открывается фестиваль «ВУЗ-Флаэртиана». Он пройдёт с 9 по 19 сентября. В нём примут участие 15 команд разных образовательных площадок города.

Школьники и студенты смогут смотреть документальные картины из архива «Пермской синематеки», подготовленные кураторами программ.

Главная цель конкурса — развить в молодёжной среде культуру диалога, толерантность и гражданскую активность. После показов будут проходить дискуссии. Качество организации будет оценивать экспертная комиссия.

Среди участников четыре вуза — Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермский гуманитарно-педагогический университет, Пермский государственный аграрно-технологический университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, — Пермский строительный колледж и школа №82. Разрабатывали программы студенты разных специальностей: от музыкантов до клинических психологов.

До того как они будут проводить дискуссии на фестивале самостоятельно, эксперты медиаобразования обучат будущих модераторов приёмам проведения интересных обсуждений в киноклубе «Жизнь врасплох». Он начинает работу с 3 сентября.

Встреча с режиссёром Алексеем Романовым и просмотр его фильма «Чёрные русские» пройдут уже сегодня в 19:00.

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