Международные состязания по прыжкам на лыжах с трамплина в Прикамье включены в календарь FIS

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Фото предоставлено Федерацией по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Прикамье»

Соревнования для юниоров по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне», которые пройдут в следующем году в Пермском крае, обретут официальный статус состязаний Международной лыжной федерации (FIS). Такое решение принято Международной лыжной федерацией, сообщают в Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Прикамье».

Соревнования «Рождественское турне», которые в пятнадцатый раз будут проходить в Пермском крае, включены в официальный календарь (fis-ski.com). Таким образом, первые очки юных летающих лыжников в базе Международной лыжной федерации будут начислены именно в Пермском крае.

«Рождественское турне» было разработано 15 лет назад как первые детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, в то время — только для ребят из Пермского края. Со временем росла география участников, и турнир получил статус открытых всероссийских соревнований. Три года назад на турнир начали приезжать мальчики и девочки из Казахстана, а в январе 2019-го на трамплинах Пермского края соревновались ребята из 14 регионов России, Казахстана, Беларуси и Чехии.

В январе 2020-го соревнования примут Пермь, Кудымкар и Чайковский.

По формату эти соревнования схожи с «Турне четырёх трамплинов». Ребята за неделю совершат по несколько зачётных попыток в трёх городах края. Лучшие спортсмены по итогам этих трёх этапов выйдут в финал. Финальный этап турнира, включённый в календарь FIS, пройдёт 8 января в Чайковском.