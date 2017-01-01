Приставы взыскали с оборонного предприятия более 100 млн руб.

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Судебные приставы взыскали долг с пермского АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». Общая сумма налоговой задолженности общества составляла 105 млн руб., в добровольном порядке компания его не оплачивала, сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

В рамках принудительного взыскания долга судебный пристав-исполнитель запросил у неплательщика документацию, подтверждающую наличие и размер дебиторской задолженности. После внимательного изучения документов пристав пришёл к выводу, что единственным способом взыскания долга станет наложение ареста на дебиторскую задолженность.

После проведения процессуальных действий, предусмотренных действующим законодательством, денежные средства взысканы и перечислены в бюджет.

АО «НИИ ПМ» входит в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех. Специализируется на разработке перспективных образцов порохов, твёрдых ракетных топлив, малогазовых и воспламенительных составов и зарядов на их основе, технологических процессов их изготовления для образцов вооружения и военной техники всех видов Вооружённых сил.