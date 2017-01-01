Без водоснабжения на этой неделе останутся дома в трёх районах Перми

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Фото: Yandex.ru

На этой неделе компания «Новогор-Прикамье» проведёт планово-ремонтные работы в Кировском, Орджоникидзевском и Сведловском районах. Об этом сообщает сайт компании.

Сегодня, 3 сентября, с 9:00 и до 17:00 водоснабжение будет отключено в домах на ул Волгодонской, 5; Каляева, 35, 41, 41а, 62, 64.

7 сентября, с 9:00 до 19:00 водоснабжение будет отключено в домах на ул. Краснослудской, 13, 17, 4, 5, 8, 9; Курашимской, 35; Лянгасова, 67, 67а, 69а и Усинской, 36.

В этот же день, 7 сентября, с 9:30 до 19:30 воду отключат в домах по следующим адресам: Комсомольский проспект, 77; ул Куйбышева, 86, 88; Соловьёва, 11, 9, 9а

и Юрия Смирнова, 10.

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