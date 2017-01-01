Краевые власти рассматривают два варианта площадки под строительство аквапарка

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Об этом сегодня в прямом эфире в Инстаграме рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников. Одна из них расположена в микрорайоне Ива и находится в аренде у застройщика «Девелопмент-Юг». По словам Максима Решетникова, в сентябре краевые власти планируют обсудить с представителями застройщика «возможность передачи территории под строительства аквапарка».

Вторая площадка находится в Кировском районе и расположена рядом с площадкой, где краевые власти планируют построить инфекционную больницу. По словам губернатора, предполагается «немного отступить и разместить там аквапарк». По мнению Решетникова, строительство аквапарка именно в Кировском районе могло бы решить там вопрос с «недостатком объектов рекреации». При этом, соседство авквапарка с инфекционной больлницей «не должно никого пугать». По словам Максима Решетникова, инфекционная больница «самый чистый объект», который там вообще может быть построен.

В конце августа стало известно о планах краевых властей на строительство аквапарка рядом с площадкой, запланированной по инфекционную больницу. При этом, строительство аквапарка это не единственный вариант развития территории. Однако, как ранее заявляли городские чиновники, никакой конкретики по ним пока нет.

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