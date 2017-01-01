Спикер Земсобрания Чернушинского района сорвал выборы по одномандатному округу

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На выборы в депутаты думы Чернушинского городского округа по одномандатному округу №20 шли только два человека: Иван Ратегов, который 30 августа сложил с себя полномочия главы Чернушинского городского округа, и председатель Земсобрания Чернушинского муниципального района Сергей Крылов.

Как сообщил «Новому компаньону» Иван Ратегов, сегодня, 2 сентября, его конкурент по округу написал заявление об отказе от участия в выборах в депутаты думы Чернушинского городского округа. Иван Ратегов объяснил этот поступок тем, что спикер Земсобрания испугался, что потерпит поражение на выборах, и решил сорвать выборы. Иван Ратегов считает, что его конкурент поступил безответственно, так как оставил округ без представительства в новой думе в тот момент, когда будет приниматься бюджет и программы. «То есть интересы жителей никто представлять в новой думе не будет. Также из-за него бюджетные деньги, выделенные на выборы, будут потрачены зря», — заявил Иван Ратегов.

По его словам, скорее всего, будет объявлено отложенное голосование. «Я как кандидат остаюсь. В течение трёх месяцев избирательная комиссия должна назначить выборы. Ориентировочно, они пройдут в конце ноября — начале декабря», — пояснил бывший глава Чернушинского городского округа.

Отметим, что из-за того, что выборы по округу №20 будут признаны несостоявшимися, Сергей Крылов будет обязан возместить расходы на их организацию.