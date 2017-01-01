В микрорайоне Вышка-2 открылся отремонтированный корпус школы на 800 учащихся

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Фото: Администрация Перми

В микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района Перми открылся капитально отремонтированный корпус школы №30. Новое здание рассчитано на 800 учащихся, сообщают в пресс-службе администрации Перми.

Ремонт школы проходил с апреля прошлого года. Строители полностью модернизировали кровлю и фасад, заменили инженерные коммуникации и установили новейшие системы безопасности. На территории школы обновили футбольное поле и спортплощадку.

В новом здании школы появились физическая и химическая лаборатории, кабинет робототехники, медиацентр и мастерская со станками с цифровым управлением.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Открытие корпуса школы №30 — это то событие, которое ждали жители микрорайона Вышка-2. День знаний занимает особое место в событийной линейке нашего города. Здесь, конечно, двойной праздник. Из здания бывшего профессионального технического училища, которое находилось в краевой собственности и было передано в муниципальную, в плановые сроки получился современный учебный корпус с новыми лабораториями — робототехники, химии, классами для труда, прекрасными спортивными площадками и стадионом. Сегодня это первый такой объект на Вышке-2, но далеко не последний. Впереди реконструкция здания на углу улиц Целинной и Ивана Франко под размещение школы. Сегодня национальный проект «Образование» в действии. Благодаря софинансированию из краевого и федерального бюджетов с каждым годом таких объектов на карте города будет всё больше.







