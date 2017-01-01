Выставка пермского скульптора Альфиза Сабирова откроется в Казанском кремле

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5 сентября в Национальной художественной галерее «Хазине» в Казанском кремле откроется персональная выставка пермского скульптора Альфиза Сабирова «Аю бала» (6+).

Работы скульптора, представленные на выставке, есть не что иное, как путешествие героя, живущего в каждом из нас, в чарующий мир мифологии, основанной на традициях татарского народа. Слоган выставки — «От предков — к потомкам».

Мастер, работая с малыми скульптурными формами и сочетая между собой различные по роду материалы, добивается циклопической выразительности смыслов. Именно в необычайно точной, филигранной игре фактуры, цвета и объёмов выражена основная идея образов. Выставкой «Аю бала» Альфиз Сабиров вновь доказывает, что он всегда разный, поэтому его гордые воины, сплетаясь с причудливыми образами, отлитыми из бронзы, стоят рядом с мягкими, обтекаемыми формами из гипса, отражая тем самым богатство мироздания и бескомпромиссную правду жизни.

Куратор выставки — Дина Ахметова, искусствовед, главный научный сотрудник и советник директора ГМИИ РТ по национальному искусству.

Выставка продлится до 2 октября.

Альфиз Сабиров — пермский скульптор, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 2005—2011. Член ВТОО «Союз художников России». Лауреат премии Министерства культуры Республики Татарстан имени Баки Урманче , 2017.

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