Помогать «Молоту-Прикамье» в ближайших матчах командирован Иван Захарчук

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Фото: Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

В расположение пермского хоккейного клуба «Молот-Прикамье» прибыл нападающий «Северстали» Иван Захарчук. Это произошло в рамках соглашения между двумя клубами, которое было подписано в начале мая этого года.

Как сообщили в клубе, пока не ясно, на какой срок прибыл в Пермь Захарчук. Это будут решать тренерские штабы обоих клубов, но ожидается, что он проведёт в составе «Молота» как минимум несколько ближайших матчей чемпионата ВХЛ.



30-летний Захарчук весной этого года продлил соглашение с «Северсталью» на один сезон. Нападающий хорошо знаком пермским болельщикам, так как играл за «молотобойцев» с 2014 по 2016 год и был их капитаном.