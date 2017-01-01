Фильм пермской киностудии стал лучшей документальной картиной кинофестиваля «Будем жить!»
Картина «Вырваться. История любви» режиссёра пермский киностудии «Новый курс» Ольги Аверкиевой стала лучшим полнометражным документальным фильмом московского кинофестиваля «Будем жить!». В минувшие выходные в московском Доме кино приз получила режиссёр монтажа фильма Ольга Бадина, сообщает пресс-служба «Нового курса».
Конкурс документального кино объединил семь картин на разные темы. Ольга Аверкиева представила трогательную историю любви выпускников психоневрологического интерната.
Герои фильма «Вырваться. История любви» с детства оказались на социальной обочине. Но они тоже мечтают получить образование и дееспособность, право самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Это фильм о любви и непреодолимой жажде свободы, тернистом пути к своей мечте.
Документальный фильм «Вырваться. История любви» уже является победителем множества фестивалей, в том числе национального конкурса международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». С 14 по 18 октября фильм также увидят зрители независимого фестиваля документального кино RUSDOCFILMFEST-3W в Нью-Йорке.