Жить в Перми нравится 76% горожан

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Рекрутинговый сервис superjob.ru совместно с журналом «Русский репортёр» подготовили ежегодный «Рейтинг российских мегаполисов».

Как отметили исследователи, всего была опрошена тысяча жителей 22 крупнейших городов России, где респонденты отвечали, нравится ли им жить в своём городе. Также опрошенные давали оценку разным аспектам городской жизни, например — по безопасности, обеспеченности детсадами и школами, сервису, общественному транспорту и так далее.



Довольны жизнью в Перми 76% опрошенных горожан. Несмотря на высокий показатель, это 18-я позиция из 22. Больше всего довольны своим городом 92% жителей Тюмени, 90% жителей Казани, Сочи и Санкт-Петербурга. Меньше всего — 52% — довольны городом жители Волгограда.



Если разбить опрос на аспекты жизни, то максимальную оценку пермяки поставили обеспеченностью кафе, ресторанами и клубами (42% респондентов указали этот аспект). 34% включили обеспеченность товарами и услугами, 22% отметили наличие кинотеатров и театров. Реже всего пермяки отмечали доступность хорошей работы (7%), уровень взаимопомощи (6%) и экологию (5%).

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