«Единая Россия» защитит права родителей на получение «детских» пособий при неполном рабочем дне

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Ольга Баталина

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Единая Россия» считает необходимым установить чёткие и прозрачные условия сохранения пособия по уходу за ребёнком при выходе одного из родителей, осуществляющего данный уход, на работу на условиях неполного трудового дня. В осеннюю сессию будут проработаны и внесены в Госдуму соответствующие поправки, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Государственной думы Ольга Баталина.

По её словам, в настоящее время данный вопрос не урегулирован, что позволяет прекращать выплату «детских» пособий.

Ольга Баталина, первый заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной думы:

— В «Единой России» обратили внимание на несовершенство существующей нормативно-правовой базы, из-за чего возможна неоднозначная трактовка оснований для прекращения выплаты пособия по уходу за ребёнком при выходе на работу на неполный трудовой день. Партия предлагает установить прозрачные критерии, которые позволят гражданам чётко понять, сохранится ли за ними право на получение «детского» пособия при такой форме организации труда.

Она добавила, что «Единая Россия» проработает и внесёт в Госдуму в осеннюю сессию соответствующие поправки.

В предложениях партии подчёркивается, что при разработке и внедрении правил сохранения пособия по уходу за ребёнком при выходе на работу на неполный трудовой день не должны ущемляться ничьи интересы и права.

«При установлении данных критериев не должно оставаться пространства для злоупотреблений. Недопустимы ситуации, когда, к примеру, работающий 30 часов в неделю родитель лишается «детского» пособия. Также особо предприимчивые граждане не должны работать на 0,99 ставки при сохранении выплаты от государства», — считает первый заместитель секретаря Генсовета «Единой России».

В настоящее время, по её словам, родители, получающие пособие по уходу за ребёнком, нередко сталкиваются с ситуациями, когда выход на неполный рабочий день влечёт отмену установленных законом выплат.

«Это происходит в том числе потому, что в нормативно-правовых актах не прописано, какое количество рабочих часов в день/неделю/месяц позволяет судить о том, что родители большую часть времени не занимаются уходом за ребёнком, а посвящают трудовой деятельности. В связи с этим в Фонде социального страхования могут прекратить выплату «детских» пособий, посчитав, что уходу за ребёнком уделяется недостаточно времени: чётких параметров не существует», — констатировала Баталина.