Минкульт Пермского края готов сотрудничать с фондом MusicAeterna Идёт поиск новых точек соприкосновения с Теодором Курентзисом

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Фото: Алексей Гущин

В субботу, 31 августа, истёк срок, который бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис попросил, чтобы обдумать возможность продолжить осуществлять художественное руководство Дягилевским фестивалем в Перми.

Как сообщил «Новому компаньону» генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов, до сих пор ответ от дирижёра не получен. Курентзис не отвечает на телефонные и письменные обращения.

Тем не менее театр и министерство культуры Пермского края продолжают искать возможные варианты продолжения сотрудничества. Как известно, проблема возникла в связи с тем, что дирижёр хочет заключать трудовой договор не с театром, а непосредственно с краевым минкультом, что повлекло бы за собой сложности в соблюдении бюджетного законодательства. Это требование учредитель театра счёл неприемлемым.

Однако министр культуры Вячеслав Торчинский, посоветовавшись с юристами, готов заключить соглашение о сотрудничестве в подготовке Дягилевского фестиваля с фондом MusicAeterna. Как вариант, соглашение могло бы быть и трёхсторонним — с участием Пермского театра оперы и балета.

По мнению министра, этот вариант мог бы снять опасения Курентзиса по поводу выполнения обязательств перед ним как перед руководителем фестиваля и по поводу исполнения его требований, которые не входят в сферу компетенции руководства театра, например, по использованию ДК им. Солдатова.

Сейчас остаётся ждать, примет ли Курентзис новый вариант деловых отношений.