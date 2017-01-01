«Единая Россия» не смогла выставить кандидатуры на все мандаты на выборах в Коми округе

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Территориальные избирательные комиссии подвели итоги выдвижения кандидатов на выборы в думы шести муниципальных округов Коми-Пермяцкого округа и Уинского. Выборы в этих территориях пройдут 27 октября.

Всего на 106 мандатов претендуют 338 кандидатов, 261 из них представляют пять политических партий, а 77 — идут как самовыдвиженцы.

В Коми-Пермяцком округе на 90 мандатов выдвинулись 297 кандидатов: 88 человек от «Единой России», 55 — от КПРФ, 35 — от «Справедливой России», 53 — от ЛДПР. Ещё 65 человек идут как самовыдвиженцы.

В Уинском за 15 мандатов поборются 36 кандидатов. Большинство из них представляют политические партии: 15 — «Единую Россию», по 4 — КПРФ и ЛДПР, 2 — «Справедливую Россию». На выборы также заявились 10 самовыдвиженцев.

Процесс регистрации кандидатов для избирательных кампаний в Коми округе и Уинске завершится 11 сентября.

Напомним, что проведение основных выборов 27 октября связано с тем, что в июне депутаты краевого Заксобрания приняли законы о преобразовании шести муниципалитетов Коми-Пермяцкого округа и Уинского района в муниципальные округа.