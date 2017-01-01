Власти Прикамья внесли законопроект о расширении условий применения патента и УСН Это позволит сократить налоговую нагрузку на бизнес при отмене ЕНВД на 69 млн руб.

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В пятницу, 30 августа, губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в региональный парламент законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения». В этом документе предлагается расширить условия применения патентной и упрощённой системы налогообложения для упрощения перехода бывших плательщиков ЕНВД на другие налоговые системы.

В частности, в условиях патентной системы налогообложения предлагается отменить дифференциацию по маршрутам для деятельности по перевозке пассажиров автобусами, по видам товаров для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с торговым залом, по типам дифференциации предприятий общепита с залом обслуживания посетителей. В пояснительной записке сказано, что установленная дифференциация является избыточной и приводит к сложностям налогового администрирования как для налоговых органов, так и для самих предпринимателей.

При отмене такой дифференциации предусмотрено установление потенциально возможного годового дохода (ПВГД ) по уровню минимальной стоимости, установленной внутри соответствующей группы. Так, для розничной торговли через стационарные объекты без торгового зала или через объекты НТО (включая автоматы) предлагается установить единый ПВГД на уровне торговли через объекты нестационарной торговой сети. При этом для розничной торговли и сферы общественного питания предлагается отменить дифференциацию ПВГД в зависимости от количества объектов, чтобы сделать разную налоговую нагрузку для предпринимателей с разным масштабом бизнеса. Кроме того, чтобы не допустить повышения налоговой нагрузки в муниципалитетах края, авторы законопроекта предложили дифференцировать территории Пермского края с учётом более-менее актуальных данных о доходах населения и объёме товарооборота на один объект (данные за 2016 год, а не за 2012 год, как сейчас).

Также законопроектом предлагается включить в патентную систему дополнительные виды предпринимательской деятельности (автомойки, производство деревянной тары, работы по возведению жилых зданий и хозяйственных построек) и установить размер возможного к получению дохода для вида деятельности «Сдача в аренду земельных участков» на уровне размера ПВГД для вида деятельности «Сдача в аренду нежилого фонда».

Для предприятий, работающих по упрощённой системе, расширятся возможности применения пониженных ставок. В частности, такими ставками могут воспользоваться организации общепита, вне зависимости от количества сотрудников (10% по «доходы-расходы» и 4% — по УСН). Кроме того, предлагается ввести пониженные ставки по УСН для резидентов технопарков в сфере высоких технологий и индустриальных парков в размере 7% по системе «доходы-расходы» и 2% для налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы.

В финансово-экономическом обосновании сказано, что ожидаемый прирост поступлений налогов в связи с переходом налогоплательщиков с ЕНВД на патент составит 333 млн руб., а на «упрощёнку» — 1,675 млрд руб. Но принятие этого законопроекта приведёт к сокращению ожидаемого прироста поступлений, и ожидаемый прирост составит 275 млн руб. по патенту и 1,654 млрд руб. — по «упрощёнке».

Предполагается, что Заксобрание Пермского края рассмотрит эту инициативу на сентябрьском пленарном заседании. В случае его принятия изменения в краевые законы вступят в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Власти Прикамья предложили компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 года отменят на своей территории «неадекватный» налог. И в июне депутаты ЗС после бурных обсуждений на комитетах и пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект, который бы позволял краевым властям предоставлять муниципалитетам соответствующие трансферты.

По данным «Нового компаньона» на 1 сентября, за отмену ЕНВД с 2020 года проголосовали уже в 29 муниципалитетах. В восьми принято решение налог оставить до его отмены на федеральном уровне. И ещё в семи муниципалитетах вопрос об отмене ЕНВД планируется рассмотреть в сентябре. При этом с наибольшим сопротивлением против отмены налога столкнутся власти Перми. В пятницу, 30 августа, пермские предприниматели отправили в мэрию и гордуму петицию против отмены ЕНВД. По информации «Нового компаньона», письмо подписали около 2 тыс. предпринимателей. Авторы письма утверждают, что после отмены ЕНВД налоговая нагрузка для пермских компаний, занятых торговлей, общественным питанием и бытовыми услугами населению, вырастет в 6—10 раз. Это, в свою очередь, приведёт к росту цен для конечного потребителя, сокращению рабочих мест, перерегистрации компаний в регионах с более низкой ставкой налога по «упрощёнке», уходу бизнеса в тень или даже его закрытию.

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос компенсационных мер в связи с отменой ЕНВД. Предпринимателям обещают за счёт компенсации из краевого бюджета за отмену налога предоставить субсидию на приобретение типового нестационарного торгового объекта, демонтаж старого и на приведение в соответствие с установленными требованиями входных групп нежилых помещений, расположенных на первых этажах зданий центральных улиц города Перми.