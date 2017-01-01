Около Чусовского моста с 5 сентября ограничат скорость до 20 км/ч

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В Перми на Восточном обходе от перекрёстка с ул. Цимлянской до поворота на ул. Корсуньскую с 5 по 15 сентября будет введён режим ограничения скорости. Как пояснили в краевом минстрансе, это необходимо из-за дорожных работ по устранению колейности.

На участке от пересечения с автодорогой на Вышку-2 (Кислотные Дачи) и Чусовской водозабор до автобусной остановки «Пальники» будут восстанавливать дорожную разметку. Общая протяжённость участка работ составит более 9 км.