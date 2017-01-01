«МегаФон» предлагает своим клиентам скидку на онлайн-регистрацию в Пермском марафоне — 2019

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Накануне самого массового забега Перми оператор с самым быстрым интернетом в стране — «МегаФон» — объявил о спецпредложении для своих абонентов. Обладатели зелёной SIM-карты получат 20%-ю скидку на онлайн-регистрацию в международном беговом марафоне, сообщает пресс-служба компании.

А для самых быстрых оператор впервые организует тренировки с профессиональными спортсменками.

Более 8 тыс. человек из пяти стран мира уже зарегистрировались к участию в третьем Пермском международном марафоне, который состоится 8 сентября на городской эспланаде. Главное спортивное событие края по традиции проведут телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе Вадим Злобин.

«МегаФон» на правах партнёра мероприятия приглашает пермяков стать частью команды MegaFonRun Team и получить привилегии по участию в забеге на любую дистанцию от 3 до 42 км. Главное условие — быть абонентом «МегаФона». Получить промокод на скидку 20% для оплаты участия клиенты оператора смогут с помощью ussd-команды: *105*1354# и последующей sms-инструкции.

В рамках подготовки к марафону 2 и 5 сентября оператор также впервые организует для своих абонентов серию занятий на стадионе «Орлёнок» (ул. Сибирская, 4) с многократным призёром Пермского марафона Екатериной Павловой и мастером спорта по лёгкой атлетике, профессиональным тренером Школы здорового бега Ольгой Дедовой.

Илья Головнин, директор «МегаФона» в Перми:

— Как стать самым быстрым на Пермском марафоне? Наш ответ — тренироваться с самыми быстрыми офлайн и летать онлайн на самых быстрых скоростях. По нашим оценкам, не менее половины интернет-трафика болельщиков и участников забега придётся на сети LTE, поэтому мы позаботились о том, чтобы все наши клиенты получили качественный сервис. На городской эспланаде мы также приготовили для пермяков и гостей города интерактивную площадку и онлайн-развлечения на 4G-скоростях.

Зона интерактивных развлечений «МегаФона» будет работать 7 сентября с 11:00 до 20:00 и 8 сентября с 8:00 до 16:00. Подробная информация и расписание тренировок для команды MegaFonRun Team здесь .

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