Пермский край стал 43-м регионом России по доступности электроэнергии для населения

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Пермский край занял 43-е место в рейтинге доступности электроэнергии для населения. Об этом свидетельствует рейтинг российских регионов по доступности электроэнергии для населения, обнародованный РИА «Новости».

Согласно обнародованным данным, жители региона на среднемесячную чистую зарплату в июле могли купить 7744 кВт/ч электроэнергии. Стоимость 100 кВт/ч электроэнергии при минимальном потреблении для квартир без электроплит в июле составила 413 руб. Электроэнергия в крае по сравнению со вторым полугодием 2018 года подорожала на 5,4%.

Эксперты учитывали количество электроэнергии, доступное на среднемесячную зарплату в регионе в июле 2019 года, стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объёме потребления в июле 2019 года, а также изменение стоимости 1 кВт/ч в сравнении со вторым полугодием 2018 года.

Как выяснили аналитики, самая доступная электроэнергия — в Иркутской области, ЯНАО и ХМАО. Кроме этих регионов в ТОП-10 вошли Мурманская и Сахалинская области, Красноярский край, Республика Хакасия, Тюменская область, Москва и Ненецкий автономный округ. Рейтинг замыкают Адыгея и Калмыкия.