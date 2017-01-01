Для горожан открылась вторая часть обновлённой эспланады
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В Перми 31 августа открылась вторая часть обновлённого 68-го квартала эспланады около нового фонтана.
«Фишками» открытого пространства являются две горки-кафе и лавочки-качели.
В пресс-службе горадминистрации сообщили, что полностью 68-й квартал будет открыт в конце сентября.
Напомним, первая часть квартала с новым фонтаном открыта 12 июня. Все три части будут выполнены в едином стиле.
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