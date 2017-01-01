Для горожан открылась вторая часть обновлённой эспланады


Дмитрий Енцов журналист
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Эспланада
Фото:  Администрация Перми

В Перми 31 августа открылась вторая часть обновлённого 68-го квартала эспланады около нового фонтана. 

«Фишками» открытого пространства являются две горки-кафе и лавочки-качели.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что полностью 68-й квартал будет открыт в конце сентября.

Напомним, первая часть квартала с новым фонтаном открыта 12 июня. Все три части будут выполнены в едином стиле.

Эспланада
Фото:  Администрация Перми
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