Для горожан открылась вторая часть обновлённой эспланады

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Фото: Администрация Перми

В Перми 31 августа открылась вторая часть обновлённого 68-го квартала эспланады около нового фонтана.

«Фишками» открытого пространства являются две горки-кафе и лавочки-качели.



В пресс-службе горадминистрации сообщили, что полностью 68-й квартал будет открыт в конце сентября.



Напомним, первая часть квартала с новым фонтаном открыта 12 июня. Все три части будут выполнены в едином стиле.

Фото: Администрация Перми

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