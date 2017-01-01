На первую неделю сентября ожидается мало дождей, а весь сентябрь — теплее нормы

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Первая рабочая неделя сентября ожидается относительно тёплой, с постепенным ежеденевным повышением температуры.

По данным Гидрометцентра, самым холодным днём станет понедельник, 2 сентября, когда дневная температура составит не более +13°, но уже к пятнице дневная температура прогреется до +18°. При этом на неделе ожидается мало осадков. Предварительно, непродолжительные дожди могут быть в понедельник и среду.



Что касается прогноза на весь сентябрь, то, по данным ГИС-центра ПГНИУ, месяц будет тёплым, малодождливым и даже теплее нормы — средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы по югу края на 1°, по северу на 2°, а по северо-западу на 2,5°.