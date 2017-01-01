По уровню средней заработной платы среди учителей Прикамье на 61-м месте

Твитнуть Поделиться Поделиться

Средняя зарплата учителя в Пермском крае оказалась на 4% выше средней по Прикамью и составила 31 419 руб. Исследование провёл «Коммерсант».

По среднему показателю зарплат учителей Пермский край занял 61-е место в России. Лидером рейтинга стала Москва, а также Чукотский и Ямало-Ненецкий округа. Самые низкие показатели средней зарплаты учителей оказались в Республике Ингушетия, в Карачаево-Черкесской Республике и Северной Осетии.





