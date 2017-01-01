В Горнозаводском городском округе может быть сорван отопительный сезон в двух посёлках

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Фото из группы ВК «Подслушано: Горнозаводск»

Прокуратура Горнозаводского района проверила подготовку городского округа к отопительному сезону 2019—2020 гг. О результатах проверки сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, сообщают в ведомстве, что администрацией Горнозаводска не принимается достаточных мер, направленных на организацию работ по подготовке котельной, расположенной в посёлке Теплая Гора, к отопительному сезону, а также не заключены договоры поставки газа на модульную газовую котельную и газовые котельные №7 и №4 посёлка Пашия.

Выявленное бездействие может привести к срыву своевременного начала отопительного сезона, нарушению жилищных прав граждан на получение коммунальных услуг надлежащего качества.

По итогам проверки прокурором и. о. главы города Горнозаводска — главе городской администрации объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Исполнение законодательства в период подготовки к отопительному сезону находится на особом контроле прокуратуры района.

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