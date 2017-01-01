В Перми по ул. Крупской возобновилось движение транспорта



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ул. Крупской

На проезжей части ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева завершены работы по капитальному ремонту. С 1 сентября здесь возобновилось движение автомобильного транспорта и трамваев, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, движение трамвайного маршрута №7 «Станция Пермь II» — «ОАО «Вагоноремонтный завод» возобновилось до остановки «ОАО «ВРЗ». Также автобусы №18 «Микрорайон Садовый» — «Пермский военный институт», №30 «Площадь Дружбы» — «Микрорайон Парковый», №68 «Микрорайон Садовый» — «Станция «Пермь II» вернулись на прежние маршруты следования по ул. Крупской.

Напомним, что с 15 июня на ул. Крупской на участке от ул. Уральской до ул. Лебедева подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» по заказу МКУ «Пермблагоустройство» выполняла работы по капитальному ремонту. В ходе капитального ремонта были переустроены инженерные коммуникации, обновлены трамвайные пути, установлена новая опорно-контактная сеть. На проезжей части уложен новый асфальт, организованы островки безопасности. Подрядчику предстоит ещё выполнить работы по благоустройству тротуаров и озеленению газонов, установке ограждений и необходимых дорожных знаков. Срок окончания всех работ на данном участке ул. Крупской, согласно муниципальному контракту, — до конца сентября этого года.