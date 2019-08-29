Общественный совет партпроекта «Российское село» в Прикамье обсудил вопросы кадрового обеспечения

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Состоялся рабочий выезд регионального координатора партпроекта «Российское село», депутата Законодательного собрания Сергея Ветошкина в Верещагинский, Нытвенский и Карагайский районы. О результатах поездки сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Депутат посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в Верещагино, сдача которого планируется в сентябре 2019 года, новую молочно-товарную ферму ООО «Шерья» в д. Опалиха, фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Ленино, а также принял участие в педагогической конференции в селе Карагай.

По окончании рабочего визита состоялось расширенное выездное заседание регионального общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Российское село» в Пермском крае. Главной темой обсуждения стал пилотный проект «Кадры для села».

Участие в общественном совете приняли депутат Государственной думы Игорь Сапко, и. о министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева, начальник управления общего образования и воспитания министерства образования и науки Пермского края Лариса Калинчикова, представители управлений образования администраций муниципальных районов, директора школ-участниц проекта «Кадры для села».

Площадкой для проведения общественного совета стала птицефабрика «Менделеевская» в деревне Савино Карагайского района.

В начале заседания региональный координатор партпроекта «Российское село», депутат Законодательного собрания Сергей Ветошкин рассказал, что проект «Кадры для села» реализуется в Пермском крае с 2018 года в пяти пилотных районах: в Верещагинском, Карагайском, Кунгурском, Нытвенском и Сивинском.

«Мы очень внимательно отслеживаем вопросы, связанные с подготовкой кадров на селе. Проект «Кадры для села» предполагает возможность для старшеклассников пройти профильную подготовку для поступления в вузы и средние специальные учебные заведения аграрного профиля. Существуют определённые меры господдержки, которые позволяют компенсировать затраты руководителей сельхозпредприятий, которые направляют своих ребят для обучения в аграрные учебные заведения. Затраты компенсируется из двух уровней бюджета: федерального и регионального. Очень важно, чтобы ребята после обучения возвращались работать обратно на село», — пояснил Сергей Ветошкин.

Начальник управления общего образования и воспитания министерства образования и науки Пермского края Лариса Калинчикова подробно рассказала об итогах реализации проекта «Кадры для села» в школах-участницах проекта. Она отметила, что все школы, участвующие в проекте, достигли положительных результатов, каждая из них выбрала свою модель профориентации. Например, в Верещагинском районе была разработана и внедрена модель организации профессионального обучения на базе школы, имеющей лицензию на профессиональное обучение. Также в ходе реализации проекта во всех пяти пилотных районах проходили семинары, мастер-классы, круглые столы, ярмарки, экскурсии на сельскохозяйственные предприятия.

Вторым важным вопросом, рассмотренным на заседании общественного совета, стали меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Депутат Государственной думы РФ Игорь Сапко отметил, что сегодня разработано несколько программ поддержки агропромышленного комплекса и Пермский край в режиме софинансирования активно участвует в этих программах.

«Депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной думе весной интенсивно работали с правительством при подготовке новой госпрограммы комплексного развития сельский территорий, рассчитанной на ближайшие пять лет. Общий объём финансирования программы составит порядка 6 трлн. руб. Сейчас было крайне важно подать региональные заявки. Пермскому краю была подтверждена цифра в размере 316 млн. рублей. Это очень важно для развития сельских территорий, появления новой инфраструктуры, возможности получения полноценного жилья, повышения заработной платы», — подчеркнул парламентарий.

Отметим, проект «Кадры для села» реализуется по инициативе проекта «Российское село» партии «Единая Россия» совместно с краевыми министерствами образования и сельского хозяйства, сельхозпредприятиями, вузами и школами региона. Это взаимодействие позволяет выстроить наиболее эффективную систему для создания и развития агроклассов.

В конце мероприятия Сергей Ветошкин отметил, что деятельность проекта «Российское село» — это не только проведение заседаний и совещаний, это, прежде всего, работа в территориях, встречи с руководителями и работниками агропредприятий, поскольку реальную картину эффективности мер государственной поддержки можно увидеть только на местах.