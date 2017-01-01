Для участия в Пермском марафоне зарегистрировались более 9 тыс. человек

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Пермский международный марафон пройдет 7 и 8 сентября.

На данный момент для участия в нём зарегистрировалось более 9,3 тыс. человек из восьми стран мира, 27 субъектов Российской Федерации и 260 городов.

Так, на дистанцию 42 км зарегистрировалось более 500 человек, а на 21 км — более 1,3 тыс. На детский забег в 1,5 км зарегистрировалось 350 ребят.

Источник — пресс-служба администрации губернатора