В Перми мошенников осудят за продажу муниципальной квартиры

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Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, перед Ленинским районным судом предстанет группа лиц, совершившая мошенничество с квартирой пенсионерки.

По версии следствия, двое мужчин и женщина узнали, что в Мотовилихинском районе пенсионерка живет в неприватизированной квартире, и решили завладеть этой недвижимостью. Они изготовили поддельный паспорт и, представляя соучастницу преступления хозяйкой квартиры, приватизировали муниципальное жилье. А после оформления прав собственности несколько раз перепродали квартиру по поддельным документам.

В результате администрации Мотовилихинского района был причинен ущерб на сумму около 3 млн. руб.

В отношении мошенников возбуди уголовное дело. Им уже предъявлено обвинение и скоро они предстанут перед судом. С целью возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

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