VERRA запустила серию автомобильных путешествий по Пермскому краю

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Автор фото: Антон Витухин

Компания VERRA презентует новый проект — серию автомобильных путешествий по Пермскому краю. Пробный выезд VERRA Travel уже состоялся в июле 2019 года, сотрудники компании на внедорожниках Toyota протестировали тур в заповедник Басеги и получили 100% впечатлений за рулём. В сентябре 2019 года туры выходного дня VERRA Travel станут доступны всем желающим.

Проект VERRA Travel создан для тех, кто видит во владении автомобилем не только ежедневный комфорт и мобильность, но и повод отправиться навстречу приключениям. VERRA Travel — это уикенды с семьёй и компанией единомышленников, это встреча с историей, природой и настоящими эмоциями. Маршруты VERRA Travel разработаны так, чтобы получить новый опыт управления автомобилем и раскрыть его потенциал, а также увидеть самые красивые и интересные места Урала. Экскурсионной части VERRA Travel уделено особое внимание — история Пермского края будет раскрываться участникам путешествий как развитие предпринимательства, культурные открытия и гастрономические знакомства.

Анна Бояршинова, генеральный директор VERRA:

— Путешествия — не просто отдых, это способ наполниться новой энергией, контекстом, смыслом. Наш новый проект VERRA Travel создан, чтобы показать, в каком удивительном регионе мы живём, познакомиться с его богатым наследием и, конечно, открыть новые грани владения автомобилем для наших клиентов. Мы хотим, чтобы к VERRA Travel присоединились не только владельцы внедорожников Toyota и Lexus, наши путешествия открыты для всех.

Автор фото: Антон Витухин

Среди маршрутов VERRA Travel по Пермскому краю запланированы путешествия в Чердынь и по Строгановскому кольцу, а первой точкой, куда отправится VERRA Travel 14—15 сентября, станет Кын-Завод. Участники экспедиции окажутся в колыбели истории Пермского края, где узнают, как горнозаводская цивилизация Строгановых может быть примером развития бизнеса и общества в XXI веке. Подать заявку на участие в первом приключении VERRA Travel можно на сайте проекта www.travel.verra.ru.

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