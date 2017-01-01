Пермские предприниматели отправили в мэрию и гордуму петицию против отмены ЕНВД

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Как стало известно «Новому компаньону», сегодня пермские предприниматели направили главе города Дмитрию Самойлову и председателю Пермской думы Юрию Уткину письмо с просьбой не отменять на территории города с 2020 года единый налог на вменённый доход (ЕНВД).

Авторы обращения утверждают, что в случае отмены ЕНВД налоговая нагрузка вырастет для 17 тыс. предпринимателей и юридических лиц.

Из-за ограничений, которые существуют при применении патентной системы налогообложения, основная масса налогоплательщиков ЕНВД, в том числе организации, будут вынуждены перейти на упрощённую либо обычную систему налогообложения. В результате, как утверждают авторы письма, налоговая нагрузка, по предварительным расчётам, для пермских компаний, занятых торговлей, общественным питанием и бытовыми услугами населению, вырастет в 6—10 раз. Из-за этого представители бизнеса будут вынуждены поставить перед собой вопрос о целесообразности своей предпринимательской деятельности. Это, в свою очередь, приведёт к росту цен для конечного потребителя, сокращению рабочих мест, перерегистрации компаний в регионах с более низкой ставкой налога по «упрощёнке», уходу бизнеса в тень или даже его закрытию.

В обращении также отмечается, что «основная роль малого бизнеса — это создание рабочих мест, включая самозанятость, и если считать, что у 17,2 тыс. плательщиков ЕНВД в среднем работают хотя бы 10 человек, то решение об отмене налога тем или иным образом затронет 170 тыс. пермяков.

В заключение письма предприниматели просят депутатов и администрацию города «отказаться от идеи досрочной отмены ЕНВД». По информации «Нового компаньона», письмо подписали около 2 тыс. предпринимателей.

В пресс-службе администрации Перми подчеркнули, что на федеральном уровне решение об отмене ЕНВД уже принято — соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс. В этом году Минфин России официально подтвердил свои намерения по отмене налога с 2021 года. Также в Пермском крае в целях компенсации выпадающих доходов местных бюджетов региональными органами власти предусмотрена дотация в 2020 и 2021 годах из краевого бюджета муниципальным образованиям края, которая призвана обеспечить «безболезненный» для местных бюджетов переход от одной системы налогообложения к другой. Это позволит городу за два года дополнительно получить из краевого бюджета около 900 млн руб.

В мэрии отметили, что в связи с переходом на другую систему налогообложения плательщики ЕНВД по своему выбору перейдут на другие режимы налогообложения. «Патентная система была введена одновременно с принятием решения об отмене ЕНВД — еще в 2012 году. Таким образом, сегодня существует две похожие системы налогообложения: патент и ЕНВД, имеющие одну налоговую базу, они поступают в местный бюджет, обе системы направлены на применение субъектами малого предпринимательства. На федеральном уровне с 2021 года остается одна система — патент. Выбор налогового режима остается за предпринимателем. Каждая система имеет ряд преимуществ: если приоритетно сохранение упрощенной системы бухгалтерского учета — то это патент, если важнее низкая налоговая нагрузка, то для предпринимателей с небольшим оборотом будет выгоднее применение упрощенной системы», — пояснили в пресс-службе.

Также в мэрии сообщили, что администрацией города Перми направлены предложения в Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края о необходимости расширения перечня видов деятельности, по которым возможно применение патентной системы налогообложения, а также снижения налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос компенсационных мер в связи с отменой ЕНВД.

«Во-первых, это субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства города в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением или изготовлением типового нестационарного торгового объекта. Во-вторых, это субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства Перми в целях возмещения части остаточной стоимости некапитальных строений, сооружений в связи с их утилизацией. В-третьих, это субсидия на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на приведение в соответствие с установленными требованиями входных групп нежилых помещений, расположенных на первых этажах зданий центральных улиц города Перми», — пояснили в администрации.

Напомним, что с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Власти Прикамья предложили компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 года отменят на своей территории этот налог. И в июне депутаты Законодательного собрания после бурных обсуждений на комитетах и пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект, который бы позволял краевым властям предоставлять муниципалитетам соответствующие трансферты. Пермская дума планирует рассмотреть проект решения об отмене ЕНВД в сентябре.