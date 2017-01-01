Почти 30 млн руб. собираются потратить на замену ограждений и перил Коммунального моста

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Администрация Перми объявила конкурс на ремонт коммунального моста через Каму. Начальная цена — 29,2 млн руб.

Эти средства выделены из городского бюджета на замену мостового ограждения, металлических перил, ограждающих конструкций над железнодорожными путями, а также металлических коробов для коммуникаций.

Работы должны быть проведены в течение 225 дней с момента заключения контракта с победителем аукциона. В течение пяти лет исполнитель должен будет гарантировать качество выполненных работ.

Заявки принимаются до 11 сентября. Сам аукцион планируют провести в 11:57 13 сентября.