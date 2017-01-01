По числу резидентов ТОСЭР «Чусовой» занимает третье место в ПФО

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

29 августа на заседании правительства Пермского края был поднят вопрос о развитии ТОСЭР «Чусовой» и ТОСЭР «Нытва». Об обсуждении сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Чусовому статус территории опережающего социально-экономического развития был присвоен в 2017 году, Нытве — в апреле этого года, во время рабочей встречи председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с главой региона Максимом Решетниковым.

Губернатор Максим Решетников отметил, что после двух лет работы ТОСЭР «Чусовой» уже можно говорить о достойных результатах: «По числу резидентов ТОСЭР «Чусовой» занимает третье место в Приволжском федеральном округе и шестое — в стране из 88 таких территорий. С 2017 года число резидентов выросло в три раза, сейчас их 12. Инвестиции в проекты резидентов достигли 600 млн руб. Создано 470 рабочих мест, уровень безработицы уже сравнялся с краевым, а к концу года ожидается, что он будет ниже, чем в среднем по краю».

Также глава Прикамья отметил, что Чусовой участвует во всех ключевых федеральных проектах. Сегодня в округе реализуется два проекта — «Новая поликлиника» и масштабный проект по строительству обхода Чусового; отремонтированы участки дорог Полазна — Чусовой и Кунгур — Соликамск — Горнозаводск, приведено в порядок более 60 км местных дорог; благоустраиваются дворы и общественные территории, в том числе городской парк культуры и отдыха, открыт новый стадион.

Глава Чусовского городского округа Сергей Белов со своей стороны отметил, что на всей территории округа будет проведена реконструкция уличного освещения, модернизировано более 1800 светоточек и установлено несколько энергообъектов на инвестиционных площадках Чусового.

Заместитель председателя правительства — министр территориального развития Пермского края Александр Борисов сообщил, что за время действия ТОСЭР «Чусовой» резидентами территории произведено продукции на 1,5 млрд руб. По сравнению с первым полугодием 2018 года совокупный объём выручки предприятий-резидентов вырос в полтора раза, объём налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составил 86 млн руб., в том числе в бюджет Пермского края — 20 млн руб. «Открытие новых производств сказалось на рынке труда. Число вакансий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 72%: на 1 августа 2019 года работодателями Чусового заявлено 422 вакансии», — отметил Александр Борисов.

В декабре 2018 года резидентами ТОСЭР «Чусовой» стали ООО «Чусовские минеральные удобрения» (44 рабочих места), ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива» (90 рабочих мест); в июне 2019 года — ООО «Гала» (проект по организации производства щебня, 23 рабочих места), ООО «ПК «Симплекс»» (проект по организации сборки тепловых насосов и промышленного климатического оборудования, 21 рабочее место). В июне же стартовало строительство крупнейшего тепличного комплекса «Пермский». Между инициаторами проекта и отраслевыми министерствами уже подписана дорожная карта по его реализации. Запуск производства запланирован на конец 2020 года. Предполагается, что здесь будет создано 400 рабочих мест.

Также в рамках заседания правительства обсудили ТОСЭР «Нытва». Здесь разместятся новые производства геотекстиля, металлоизделий, насосов для спецтехники, лущёного шпона, комплектующих для добывающих отраслей, эндопротезов, появится частный медицинский центр. Уже заявлены семь потенциальных резидентов, планируется создать 420 рабочих мест. Только производство эндопротезов из углерод-углеродных композиционных материалов, открытие которого запланировано на 2022 год, даст 124 рабочих места.

По итогам заседания губернатор поручил краевому министерству территориального развития и главам муниципалитетов внедрить во всех крупных территориях края опыт административного сопровождения инвестпроектов в режиме «одного окна», успешно используемый в ТОСЭР, и обратить особое внимание на реализацию проекта «Чусовские атланты». Глава региона подчеркнул, что необходимо успеть в текущем году подготовить проектную документацию, пройти экспертизы и объявить конкурс на строительно-монтажные работы, поскольку в ином случае проект не получит финансирования на будущий год (проект находится на особом контроле у министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева).

Также было дано поручение министру транспорта Пермского края Николаю Уханову и главе Чусовского округа Сергею Белову решить вопрос по дороге к будущему тепличному комплексу. «Дополнительное финансирование погружайте в проект бюджета и учитывайте, тепличный комплекс большой, важный для края. Мы вели переговоры с инвестором более полутора лет. Необходимо, чтобы в 2020 году, когда будете открывать производство, дорога уже была», — заявил губернатор.