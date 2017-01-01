Ко Дню нефтяника сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» удостоены государственных наград и почётных званий

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Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

В первое воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают представители нефтегазовой отрасли. В Прикамье это несколько десятков тысяч человек. Накануне Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности принято подводить промежуточные итоги работы.

Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

— Для предприятия восемь месяцев этого года ознаменованы значимыми результатами, трудовыми и не только, достижениями. Мы провели реконструкцию установки АВТ-5, сделали этот объект более энергоэффективным. Построили новую электрообессоливающую установку, благодаря которой увеличатся объёмы перерабатываемой нефти. Нам есть чем гордиться: качественное экологичное топливо, высокий уровень безопасности на производстве, социальная ответственность — всё это наш «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», и всё это достижения нашего большого коллектива, команды настоящих профессионалов. От всей души поздравляю с праздником заводчан, а также коллег, с которыми мы сотрудничаем, работаем и вместе решаем общие задачи.

В конце августа, как подарок к профессиональному празднику, пришла ещё одна хорошая новость. Президент России подписал указ, в котором отметил трудовые заслуги сотрудников «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» и их личный вклад в развитие отрасли. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Сергей Сибирцев, много лет проработавший на установке 24-9 старшим оператором.

Владимир Попков, механик производства глубокой переработки нефти, удостоен почётного звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»