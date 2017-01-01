Пермь вошла в число самых грязных городов-миллионников

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Портал о недвижимости domofond.ru провёл опрос среди жителей 200 городов России по оценке чистоты своих районов. Всего опрошено более 90 тыс. человек.

Респондентам предлагалось оценить уровень чистоты на улицах по десятибалльной шкале. Пермь получила среднюю оценку 5,6, что поставило город на 12-е место среди 16 городов-миллионников и лишь на 141-е место среди всех участвовавших в рейтинге 200 городов.

Самыми чистыми миллионниками жители назвали Москву (7,4), Краснодар (6,9) и Казань (6,8). Самыми чистыми из всего списка стали Губкин (Белгородская область, рейтинг — 8,2), Грозный (8) и Гурьевск (Калининградская область, 8).

Самыми грязными местные жители считают Архангельск (3,7), Каменск-Шахтинский (Ростовская область, рейтинг — 3,7) и Шахты (Ростовская область, рейтинг — 3,8).

Отметим, что в аналогичном прошлогоднем рейтинге Пермь потеряла 0,1 балл, тогда оценка городу была 5,7.

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