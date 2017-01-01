Чистая прибыль «Уралкалия» за первое полугодие составила 54,39 млрд руб.

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Чистая прибыль «Уралкалия» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за первое полугодие 2019 г. составила 54,39 млрд руб. против 242 млн руб. убытка годом ранее. Это следует из материалов, обнародованных на сайте компании.

Выручка «Уралкалия» в отчётном периоде выросла на 20,03% за счёт положительных курсовых разниц, до 100,57 млрд руб., валовая прибыль увеличилась на 23,6%, до 76,98 млрд руб., операционная прибыль — на 32,26%, до 48,28 млрд руб.

В долларовом эквиваленте выручка компании выросла на 10% и составила 1,543 млрд долларов, показатель EBITDA увеличился на 19% и составил 874 млн долларов, рентабельность по EBITDA составила 66%.

В отчётном периоде «Уралкалий» снизил объём производства на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 5,7 млн т. Объём продаж снизился на 8% и составил 5,4 млн т хлористого калия.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Рост цен на калийные удобрения в конце 2018 года — начале 2019 года позитивно отразился на объёмах выручки «Уралкалия» в отчётном периоде.

Несмотря на снижение спроса в 2019 году на некоторых ключевых рынках потребления, в долгосрочной перспективе мы настроены оптимистично в отношении фундаментальных отраслевых характеристик.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортёров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске.