В Перми прошёл Десятый международный конкурс профессионального мастерства работников ПАО «ЛУКОЙЛ» Лучших сотрудников наградил губернатор Пермского края

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

В торжественной церемонии награждения победителей Десятого международного конкурса профессионального мастерства работников ПАО «ЛУКОЙЛ» принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Глава региона поздравил конкурсантов с успешным завершением испытаний и вручил заслуженные награды работникам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Предприятия ЛУКОЙЛа — становой хребет экономики Пермского края и России в целом. Компания много инвестирует в социальную инфраструктуру и является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Но самое главное — инвестирует в людей, в тех сотрудников, которые трудятся на производстве, в тех территориях, где они работают. Этот конкурс — способ оценить эффективность вложений ЛУКОЙЛа, выявить лучших по профессии.

Руководитель региона вручил заслуженные награды работникам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». За большой личный вклад в развитие нефтеперерабатывающей отрасли Прикамья и многолетний добросовестный труд Благодарственными письмами губернатора Пермского края отмечены начальник парка компонентов товарной продукции Максим Урванцев, заместитель начальника производства компонентов масел Сергей Кузнецов и оператор технологических установок производства глубокой переработки нефти Сергей Идиятов.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

C 19 по 21 августа состоялся Десятый конкурс профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии». Местом проведения соревнований по направлению «нефтегазопереработка и нефтехимическое производство» стал Пермский нефтеперерабатывающий завод.

Фото: Сергей Королёв

Во время прохождения теоретического этапа конкурса одно из заданий конкурсанты выполняли в очках виртуальной реальности — действуя в специально смоделированной для этого ситуации.

Фото: Сергей Королёв

Операторы технологических установок проходили испытания на специальном учебно-тренировочном полигоне, который был обустроен в декабре 2018-го с целью организации обучения рабочих, оттачивания профессиональных навыков и сдачи экзаменов.

Фото: Сергей Королёв

Во время прохождения теоретического этапа конкурса.

Десятый международный конкурс профессионального мастерства работников ПАО «ЛУКОЙЛ»

Фото: Сергей Королёв

По сообщению пресс-службы предприятия