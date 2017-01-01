Определён предварительный график предсезонных игр «Пармы» на сборах

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Тренерский штаб пермского баскетбольного клуба «Парма» обнародовал предварительный график товарищеских матчей в рамках подготовки к сезону. Напомним, команда месяц будет находиться в Литве.

31 августа «Парма» сыграет с БК «Пренай Скайкоп» (Пренай, Литва). 3 сентября — с БК «Нептунас» (Клайпеда, Литва).



7 и 8 сентября в Клайпеде «Папма» примет участие в Кубке Владаса Гарастаса. Первым соперником станет украинский «Днепр». Вторым соперником станел либо саратовский «Автодор», либо «Нептунас».



12 сентября проведёт игру с литовским «Шяуляем».



С 16 по 17 сентября в Паневежисе состоится международный турнир, в котором «Парма» сыграет сначала с латвийским «Огре», а затем либо с тем же «Автодором», либо с «Литкабелисом».