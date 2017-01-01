Солисты пермской оперной труппы начинают сотрудничество с «Новой оперой»...

...а пермская опера — с Энхбатом Тувшинжаргалом

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Медея Ясониди

Фото: Константин Долгановский

Три ведущих солиста Пермской оперы — сопрано Зарина Абаева, тенор Борис Рудак и баритон Константин Сучков — приняли предложение стать приглашёнными солистами московского театра «Новая опера». Об этом на пресс-конференции по случаю начала 148-го театрального сезона сообщила директор пермской оперной труппы Медея Ясониди.

Она пояснила, что это вовсе не означает переезда пермских солистов в Москву и на принесёт ущерба их работе в Перми. Напротив, по мнению Ясониди, это будет способствовать расширению певческого репертуара солистов и даже, может быть, приведёт к совместным постановкам Пермского театра опер и балета и «Новой оперы».

Медея Ясониди сообщила также, что 15 и 16 сентября пройдёт прослушивание молодых певцов, которые были отобраны по видеозаписям и могут составить костяк новой молодёжной программы театра. Отвечая на незаданный вопрос, как можно оценить певца по видео, руководитель оперной труппы напомнила, что Зарину Абаеву и Константину Сучкова в своё время руководство пермского театра обнаружило в YouTube.

Наконец, Медея Ясониди отрекомендовала нового солиста — Энхбата Тувшинжаргала (баритон), который 4 сентября уже выступит в заглавной партии в «Евгении Онегине» в ансамбле с Зариной Абаевой (Татьяна), Натальей Буклагой (Ольга) и Сергеем Кузьминым (Ленский). За дирижёрский пульт встанет новый главный дирижёр театра Артём Абашев.