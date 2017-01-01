«Работаем в штатном режиме»... Андрей Борисов стал генеральным директором Пермского театра оперы и балета

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Фото: Константин Долгановский

В Пермском театре оперы и балета 31 августа открывается 148-й сезон. По традиции за несколько дней до открытия прошло общее собрание коллектива, на которое ввиду исключительности ситуации пришли губернатор Прикамья Максим Решетников и министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Открывая собрание, директор театра Андрей Борисов сообщил, что 148-й сезон можно считать предъюбилейным, так как историки спорят, когда именно был открыт театр, и к единому мнению не пришли: может быть, юбилей не через два года, а через год, поэтому руководство театра решило растянуть праздник. Что ж, Борисову виднее, поскольку он историк и бывший директор архива. Правда, в чём именно будет заключаться празднование, пока неизвестно: реестр праздничных событий верстается и по мере готовности будет обнародован.

Директор поздравил коллектив с присуждением главной государственной театральной награды — премии имени Фёдора Волкова. Правда, она ещё не получена, но глава Правительства РФ Дмитрий Медведев уже подписал соответствующий указ.

На этой приятной ноте Борисов передал микрофон губернатору. Максим Решетников сообщил о главных изменениях в организационно-управленческой структуре театра: «Театр входит в полосу изменений. Вся власть — и художественная и административная — сосредоточится в одних руках, руках генерального директора. Появится новый официальный управленческий орган — худсовет».

Чуть позже Вячеслав Торчинский дополнил эту информацию, сообщив, что уже подписал изменения в уставе театра и назначил генерального директора, — как нетрудно догадаться, им стал Андрей Борисов.

Ещё позже Борисов завершил череду организационно-кадровых новостей, представив труппе членов худсовета, который он предпочитает именовать «ареопагом», — главного балетмейстера Алексея Мирошниченко, директора оперной труппы Медею Ясониди, главного дирижёра Артёма Абашева и главного хормейстера Евгения Воробьёва.

Должность художественного руководителя театра в новом уставе отсутствует.

В своих обращениях к коллективу театра губернатор и министр культуры рассказали ещё много интересного, в частности, о строительстве новой сцены. Оба с большой уверенностью утверждали, что строительство уже практически неизбежно. В настоящее время заканчивается работа над проектом, который создают две команды: есть команда российских проектировщиков, которая планирует театр как инженерное сооружение («Таких сложных инженерных сооружений мы в Пермском крае ещё не строили», — признался Максим Решетников), и есть американский архитектор сербского происхождения, который отвечает за визуальное решение здания — за фасады и интерьеры. Фасадов будет два: один — в сторону сквера Татищева, другой — в сторону Камы. Работу американца оплатил некий меценат, имя которого не разглашается.

О месте расположения нового театра уже не спорят: это будет склон между сквером Татищева и Заводом Шпагина.

Губернатор пообещал благоустроить всё пространство между старым театром и новым, организовать там благоустроенный променад и постараться сделать так, чтобы культурная активность сместилась с эспланады в это пространство.

Попутно Максим Решетников рассказал и о других составляющих «культурного кластера»: так, проект нового здания Пермской художественной галереи уже в экспертизе, и в конце нынешнего года уже будут «лить бетон» на его стройке. На новую сцену театра бетон, по расчётам губернатора, прольётся уже в 2020 году.

Вячеслав Торчинский более подробно описал параметры будущего театра. В нём будет два больших зрительных зала — на 1300 и на 800 зрительских мест, причём планшеты сцен будут абсолютно идентичными, чтобы можно было репетировать максимально долго в малом зале, пока в большом идут репертуарные спектакли. Малый зал будет концертным: без колосников, зато акустический.

Кроме того, в новом театре будет три балетных класса, хоровой класс и классы для индивидуальных занятий.

Полностью визуальное решение нового театра будет готово через два месяца.

Оба высоких должностных лица подчёркивали, что помещения в новом театре не должны простаивать, что строительство не имеет смысла, если не наполнять театральный репертуар и не совершать художественных достижений мирового уровня.

Губернатор и министр культуры в два голоса обозначили ещё несколько важных организационных моментов: все договорённости насчёт использования ДК им. Солдатова и финансирования театра, достигнутые при Теодоре Курентзисе, сохраняются. Максим Решетников сообщил: «У вас приоритет в использовании Дворца им. Солдатова, потому что вы вообще для нас в приоритете. Только никому об этом не говорите! Наш край знают благодаря Пермскому театру оперы и балета и ещё благодаря ракетным двигателям».

Коллективу театра было обещано профинансировать новые постановки и повышение зарплат, в том числе работникам цехов, и предложено начать планировать первую премьеру на новой сцене.

В выступлениях всех руководителей — региона, отрасли и театра — звучала одна и та же мысль: «Ничего экстремального не происходит. Работаем в штатном режиме».