Прокуратура обнаружила незаконную продажу квартир в не введённом в эксплуатацию доме в Мотовилихе

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Прокуратура Мотовилихинского района Перми проверила законность размещения в интернете объявлений о продаже квартир в строящемся доме №59 на ул. Фрезеровщиков. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным надзорного органа, по указанному адресу строительство пятиэтажного 35-квартирного дома осуществляет застройщик ООО «Своя квартира». Выяснилось, отмечают в прокуратуре, что жилой объект в установленном законом порядке не введён в эксплуатацию, отсутствует заключение уполномоченного органа о соответствии проектной декларации, соответственно, привлекать денежные средства граждан организация не вправе.

По итогам проверки прокурором района директору ООО «Своя квартира» объявлено предостережение о недопустимости заключения договоров купли-продажи квартир в указанном доме до его ввода в эксплуатацию, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.3 КоАП РФ (размещение недостоверной рекламы).