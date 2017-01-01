В Прикамье к отопительному сезону готовы 83% многоквартирных домов

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 29 августа, на заседании правительства Пермского края обсудили подготовку к новому отопительному сезону. Всего в регионе предстоит подготовить к зиме почти 27 тыс. многоквартирных домов (МКД), свыше 5 тыс. объектов социальной инфраструктуры, а также более 1,4 тыс. котельных и порядка 64 тыс. км коммунальных сетей, напоминает сайт губернатора и правительства региона.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— В этом году на эти цели направляется порядка 1,8 млрд руб. из всех источников. Это на 17% больше, чем в прошлом году.

По данным министерства ЖКХ и благоустройства, на сегодняшний день в большинстве муниципальных образований подготовка к отопительному сезону проходит в соответствии с графиком. Например, количество готовых к осенне-зимнему периоду котельных к середине августа составило 1090 единиц (75,8% от общего числа). По подготовке объектов социальной сферы отставаний и нарушений графика также не зафиксировано. Из 4942 учреждений к зиме подготовлены 4360 (88%). Школы готовы полностью.

По словам и. о. министра жилищно-коммунальногого хозяйства и благоустройства Александра Шицына, те муниципалитеты, где возникли проблемы по объектам теплоснабжения, а таких семь, находятся на особом контроле. В пяти из них — Александровском районе, Губахинском, Чусовском, Краснокамском городских округах и Кизеле — введён режим повышенной готовности. «В настоящий момент пути решения проблем найдены. В том числе через механизм оказания финансовой помощи. Так, Кизелу и Александровску выделено на подготовку к отопительному сезону по 14,5 млн руб. из резервного фонда», — отметил министр.

В ходе заседания обсудили и реализацию комплексной программы по модернизации системы теплоснабжения. Данная программа начала действовать в этом году, и её осуществление позволит значительно повысить качество коммунальных услуг для 400 тыс. жителей края.

На эти цели на ближайшие три года предусмотрено 1,5 млрд руб. В текущем году 13 наиболее проблемным территориям выделено порядка 500 млн руб. «Эти средства муниципалитеты направляют не только на подготовку к отопительному сезону и неотложные мероприятия, но и на строительство и реконструкцию котельных. На сегодняшний день в работе проекты по 40 котельным, часть из них уже реализуется. Всего за три года будет отремонтировано более 70 котельных и 235 км сетей», — сообщил губернатор Максим Решетников.

Часть средств по комплексной программе направлена на погашение задолженностей за газ и электроэнергию. Как рассказал Александр Шицын, прирост задолженности за газ непрерывно снижается и на 1 августа он составил 250 млн руб., что на 84 млн ниже аналогичного показателя прошлого года.

На заседании выступил также начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков. Он привёл данные по готовности к отопительному сезону многоквартирных домов Прикамья. К 15 сентября 2019 года в Прикамье необходимо подготовить к осенне-зимнему периоду почти 27 тыс. МКД. По данным на 28 августа, 83% МКД проверены и к зиме готовы.

По итогам анализа подготовки домов к осенне-зимнему периоду прогнозируется 95% готовности многоэтажек. Неполная готовность обусловлена тем, что в некоторых муниципалитетах есть дома, где собственниками не выбрана управляющая компания. Больше всего таких домов в Юрлинском, Гайнском и Большесосновском районах. После принятия соответствующих мер количество таких домов сократилось.

При этом приёмка домов к отопительному сезону в краевой столице выше, чем в среднем по краю: в Перми из 6185 домов инспекцией принято 5566 домов, что составляет 90%.

По итогам заседания глава Прикамья Максим Решетников дал поручение заместителю председателя правительства Антону Удальёву взять на контроль территории, которые отстают от графика подготовки, а также в еженедельном режиме проводить совещания с главами отстающих муниципалитетов для оперативного решения проблем.