При поддержке филиала «Азот» этим летом отдохнули 369 детей заводчан

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Фото предоставлено пресс-службой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В этом году в загородных центрах отдохнули 369 детей азотчиков. На проведение летней оздоровительной кампании филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» направил более 10 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

Для оздоровления были выбраны загородные центры «Дружба» и «Сказка», которые расположены недалеко от города Березники. Сотрудники предприятия оплатили лишь 10% от стоимости путёвки.

Ольга Евтина, заместитель директора по персоналу филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Скоро начнётся новый учебный год, надеемся, что дети набрались сил. К детскому отдыху филиал «Азот» подходит ответственно, предъявляет самые высокие требования к обеспечению безопасности и комфортному проживанию детей. В «Дружбе» и «Сказке» для этого есть все условия. В выбранных нами лагерях дети отдыхают не первый год, и в конце сезона мы получаем от родителей только положительные отзывы.

Лето для детей азотчиков в целом было активным. Например, они покатались на теплоходе «Юнга Камы». Так предприятие поощрило отличников в учёбе, призёров городских и краевых олимпиад по итогам учебного 2018/19 года. Также в начале лета ветераны и молодёжь филиала «Азот» в честь Дня защиты детей посетили «подшефные» детские сады №3, №38, №78, провели экологическую викторину, подарили игрушки и спортинвентарь, саженцы яблони и вишни для дальнейшей посадки на территории учреждений.