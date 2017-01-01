Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 30 августа по 6 сентября

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Первые дни осени приносят события на разный вкус. В Перми открывается несколько выставочных проектов, в том числе видеоинсталляция «Последний адрес/ 5 лет». В исполнении московского музыкального проекта Classicaplus состоится ночной концерт современной академический музыки, а кинотеатры города ждут зрителей на премьеру хоррора «Оно 2». Главные события уик-энда пройдут на Заводе Шпагина — первая встреча нового сезона в Пермском открытом университете и фестиваль электронной музыки EFest.

Пермский открытый университет начинает программу открытых лекций для всех желающих. Приглашённые спикеры будут читать лекции, участвовать в публичных дискуссиях, отвечать на вопросы зрителей, тем самым передавая свой опыт слушателям проекта.

Первым лектором станет Пётр Георгиевич Шедровицкий, философ и методолог, один из крупнейших специалистов в области пространственного развития, региональной и промышленной политики в России. Тема его лекции — «Город как предмет культурной политики» (12+). В лекции будет рассмотрена логика больших волн развития — так называемых «промышленных революций»; история формирования, современное состояние и проблемы развития городов в мире и России; различие и связь социальных и культурных форм организации городских сообществ.

Завод Шпагина, корпус 5, 31 августа, 16:00

В этот же день любители электронной музыки приглашаются на фестиваль EFest (18+), который объединит европейский и российский электронный звук. Лайнап музыкальной части фестиваля включает три громких имени мировой электронной сцены: Sharam Jey (Германия), Envotion (Нидерланды), Grum (Великобритания). Российский электронный звук представят Ishome (Москва), Alpha-Beta (Санкт-Петербург) и The Aira (Пермь). В рамках фестиваля будет представлена программа визуального искусства от финалиста Московского Международного фестиваля «Круг Света» Тургая Кылыча — независимого медиахудожника, кинематографиста и режиссёра.

Завод Шпагина, корпус 5, 31 августа, 20:00

В рамках III Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» Центр городской культуры приглашает на открытие выставочного проекта «Последний адрес/5 лет» (12+). Это видеоинсталляция-конструктор, воспроизводящая в концентрированном виде жизнь проекта в нашем «сегодня», идущая от предельной документальности в каждом конкретном сюжете к обобщению и даже метафоре; лабиринт из видео, аудио и шрифтовой анимации, деконструирующий, а затем снова собирающий воедино историю установки табличек «Последнего адреса». «Оболочка», придуманная Надей Корбут и Кириллом Ассом для документальных зарисовок, созданных Еленой Ваниной и Кириллом Кулагиным в Москве, Петербурге и Перми, делает зрителя соучастником этого действия, которое отражает, насколько сегодня общество готово работать с памятью. Ровно так же, как заявители «Последнего адреса» протягивают руку прошлому, «вытаскивая» из забвения и увековечивая на табличках имена невинных жертв массовых репрессий, выставка представляет взаимопроникновение прошлого и настоящего.

Центр городской культуры, с 5 сентября

В исполнении московского музыкального проекта Classicaplus состоится презентация проекта New Generation (12+) — это свежий взгляд на современную музыку и современных российских композиторов. Проект Classicaplus отличается сочетанием профессионального мастерства и стильного внешнего образа. Проект New Generation реализует идею продвижения современных российских композиторов, прекрасных, но редко исполняемых. Зрители услышат авангардизм Алексея Курбатова, неоклассицизм Полины Назайкинской, минимализм Павла Карманова, сонорику Олега Пайбердина, монотематизм Олега Афанасова и экспериментальную музыку Дмитрия Курляндского.

Частная филармония «Триумф», 31 августа, 22:00

Николай Чудинов

Новая выставка об изучении микроорганизмов пермского периода «Они живые?!» (0+) посвящяется Николаю Чудинову. Николай Константинович Чудинов в 1960-е годы заинтересовался природой окраски солей древнего пермского моря. Его не устраивала существовавшая на тот момент теория, объяснявшая окраску солей присутствием окислов железа, и он выдвинул гипотезу, что на окраску повлияли микроорганизмы. Растворив в воде образец калийной соли и рассмотрев нерастворённый осадок через микроскоп, он обнаружил множество видов растущих микробов. Казалось бы, ничего удивительного — микробы присутствуют в окружающей нас среде повсеместно. Но эти микроорганизмы были найдены в горных породах возрастом 250 млн. лет, и, как предположил Чудинов, вышли из состояния анабиоза, то есть «проснулись», оказавшись из пермского периода сразу же в современности. Открытие Чудинова вызвало неоднозначные отзывы в научных кругах, и в свое время не было признано. Дискуссии о древних живых микроорганизмах ведутся в научной среде до сих пор. На выставке «Они живые?!» впервые за много лет будет представлена история Николая Константиновича Чудинова. Главными экспонатами выставки станут копии архивных документов, показывающие историю попыток Чудинова доказать свое открытие, а также образцы минералов Верхнекамского месторождения калийных солей. Посетители выставки смогут посмотреть научно-популярный фильм «Узники Пермского моря».

Музей пермских древностей, до конца 2019 года

«Далёкое/Близкое»

Выставка Марии Колывановой «Далёкое/Близкое» (6+) — одна из первых персональных экспозиций молодой художницы. На сборных выставках Мария показала несколько крупных и серьёзных произведений: «Разговор с Монро», диптих «Добро пожаловать», серию «Отголоски», большой цикл этюдов, написанных с натуры в Кении. По мнению искусствоведов, во всех своих живописных и графических работах Мария выражает идею целостности и взаимосвязанности всех жизненных событий и явлений. Ей близок традиционный для русского искусства реализм. Вместе с тем она может углубиться и в свой воображаемый мир, мир творчества и фантазии. Каждая работа Колывановой убеждает и глубоким содержательным наполнением, и ярким формальным решением.

Дом художника, до 16 сентября

В российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов 2019 года — американский фильм ужасов «Оно 2» (18+). Проходит 27 лет после первой встречи ребят с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.

Во всех кинотеатрах города, с 5 сентября

День знаний (0 +) 1 сентября можно будет отметить в Парке Горького. В развлекательной программе «Первоклассные приключения Паркуши и его друзей»: иллюзионное представление, выступления пермских артистов, конкурсы, розыгрыши и подарки, танцевальные флешмобы.

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