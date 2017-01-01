Депутаты Осинского городского округа проголосовали против досрочной отмены ЕНВД Такое решение приняли, чтобы не усугублять ситуацию при существующем снижении числа предпринимателей

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Фото: osa.perm.ru

Сегодня, 29 августа, депутаты Земского собрания Осинского района рассмотрели вопрос о досрочной отмене ЕНВД на своей территории. В результате за сохранение этого налога выступили большинство депутатов.

Как пояснил «Новому компаньону» председатель комиссии по бюджету, налогам и собственности Земского собрания Осинского района Сергей Ажгихин, такое решение было принято, в первую очередь, так как предприниматели выступили против досрочной отмены налога и получения с 2020 года дополнительной налоговой нагрузки. «Во-вторых, сейчас идёт снижение количества предпринимателей, закрываются предприятия. И в этот момент, наверное, логично уменьшить налоговую нагрузку. Так вообще-то делают во всех странах, чтобы как-то помочь бизнесу выстоять и не привести к дальнейшему ухудшению ситуации», — отметил депутат.

Напомним, с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Власти Прикамья предложили компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 года отменят на своей территории этот налог. И в июне депутаты Законодательного собрания после бурных обсуждений на комитетах и пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект, который бы позволял краевым властям предоставлять муниципалитетам соответствующие трансферты.

По данным «Нового компаньона», положительное решение о досрочной отмене ЕНВД принято уже в минимум 25 муниципалитетах, а отрицательное — в минимум семи.