Депутаты Осинского городского округа проголосовали против досрочной отмены ЕНВД
Такое решение приняли, чтобы не усугублять ситуацию при существующем снижении числа предпринимателей
Сегодня, 29 августа, депутаты Земского собрания Осинского района рассмотрели вопрос о досрочной отмене ЕНВД на своей территории. В результате за сохранение этого налога выступили большинство депутатов.
Как пояснил «Новому компаньону» председатель комиссии по бюджету, налогам и собственности Земского собрания Осинского района Сергей Ажгихин, такое решение было принято, в первую очередь, так как предприниматели выступили против досрочной отмены налога и получения с 2020 года дополнительной налоговой нагрузки. «Во-вторых, сейчас идёт снижение количества предпринимателей, закрываются предприятия. И в этот момент, наверное, логично уменьшить налоговую нагрузку. Так вообще-то делают во всех странах, чтобы как-то помочь бизнесу выстоять и не привести к дальнейшему ухудшению ситуации», — отметил депутат.
Напомним, с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Власти Прикамья предложили компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 года отменят на своей территории этот налог. И в июне депутаты Законодательного собрания после бурных обсуждений на комитетах и пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект, который бы позволял краевым властям предоставлять муниципалитетам соответствующие трансферты.
По данным «Нового компаньона», положительное решение о досрочной отмене ЕНВД принято уже в минимум 25 муниципалитетах, а отрицательное — в минимум семи.