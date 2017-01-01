ПЗСП повышает уровень отделки квартир в своих домах

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Изображение предоставлено пресс-службой АО "ПЗСП"

На сегодняшний день в Перми в работе у группы компаний ПЗСП находятся несколько домов: ул. Менжинского, 13; ул. 5-я Каховская, 8в; ул. Иньвенская, 19. Объект на ул. Костычева, 32 возводит дочерняя организация ООО «Спецстрой Костычева, 32», напоминает пресс-служба АО «ПЗСП».

Чтобы соответствовать веяниям сегодняшнего дня, группа компаний ПЗСП изменила типовые решения своих домов и отделки квартир. Так, в домах на ул. Иньвенской, 19, 5-й Каховской, 8в, ул. Костычева, 32 предусмотрены входы в подъезд с уровня земли и просторные парадные. Будущих жителей домов на Костычева и Каховской, безусловно, порадует новая дизайнерская отделка холлов. Также в доме на ул. 5-й Каховской, 8в ПЗСП применил новые подходы к благоустройству придомовой территории: вместо песчаной смеси в качестве покрытия детских игровых площадок будет использоваться безопасное резиновое покрытие.

Все квартиры от компании сдаются с полной отделкой, поэтому изменения произойдут и внутри квартир. Например, плитка в санузлах домов на ул. Костычева, 32 и 5-й Каховской, 8в будет выполнена по всем стенам, в подарок покупатели квартиры получат зеркало и экран для ванны. Также компания заключила договор с новым поставщиком обоев, что сделает квартиры от ПЗСП более привлекательными.

По данным отдела маркетинга, 80% покупателей квартир от ПЗСП не меняют ремонт от застройщика в течение как минимум трёх лет после заселения. В компании уверены, что внесённые изменения позволят ещё большему числу покупателей квартир экономить время и деньги и отказаться от косметического ремонта в квартирах после заселения.

Отметим, что изменения типовых решений не затронут дом на ул. Менжинского, 13. Объект застройщик сдаёт уже в конце этого года.

Подробности о наличии в продаже квартир можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф.

Застройщик АО «ПЗСП» и ООО «Спецстрой Костычева, 32».

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