Пермские «единороссы» подготовят предложения в программу льготной ипотеки

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В среду, 28 августа, на площадке регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае состоялся круглый стол, посвящённый теме предоставления многодетным семьям ипотечного займа под 6%. О работе круглого стола рассказывает пресс-служба регионального исполкома партии.

В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы Игорь Сапко, заместитель секретаря регионального отделения партии по политическому планированию и проектной работе, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», председатель организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова, заместитель министра, начальник управления государственных гарантий социальной защиты министерства социального развития Пермского края Марина Визе, представители общественности, застройщиков и другие приглашённые лица.

Игорь Сапко отметил, что для семей с детьми большое значение имеет информирование о том, какие льготы и права предоставляет им государство. Одной из таких мер поддержки является льготная ипотека. «Несмотря на то что ипотека стала массовым механизмом улучшения жилищных условий, существуют и определённые проблемы при её получении. Как сообщает Минфин РФ, банки в обход существующего законодательства навязывают клиентам дополнительные услуги при выдаче льготной ипотеки. Проблемой в реализации программы также являются необоснованные отказы банков», — сказал парламентарий.

«Единая Россия» запустила во всех регионах страны кампанию по выявлению фактов навязывания финансовыми организациями дополнительных услуг при оформлении льготной ипотеки семьям с детьми. По итогам проверки будут выработаны законодательные меры для регулирования данного вопроса.

Юрий Уткин напомнил, что в национальных проектах в разделе «Демография» ипотечное кредитование семей, имеющих двух и более детей, по ставке 6% годовых является одним из инструментов финансовой поддержки.

«Льготная ипотека под 6% — это хорошая поддержка при покупке жилья, однако сегодня не все семьи могут воспользоваться этой программой. Это обусловлено тем, что такая ипотека предоставляется только семьям, у которых второй и последующий ребёнок родился после 1 января 2018 года. Также немаловажным условием является приобретение жилья в новостройке, однако тут мы сталкиваемся с проблемой отсутствия новостроек в некоторых муниципальных образованиях Пермского края, а также с разницей примерно в 1,5 миллиона в цене с вторичной недвижимостью. Таким образом, получается, что эти семьи не попадают под действие данной программы», — рассказала Ирина Ермакова, обобщая опыт мониторинга мнений среди многодетных семей.

Итогами обсуждения стало решение о формировании предложений по корректировке условий предоставления льготного ипотечного кредитования под 6% в Государственную думу Российской Федерации, а также об информировании граждан о льготах, проведении социологического опроса и встрече с банковским сообществом.