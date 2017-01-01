В Перми выбрали перевозчика на автобусные маршруты №48 и №22 Победителем обоих аукционов стало ООО «Дизель»

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 29 августа, на сайте госзакупок появилась информация об итогах аукционов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по двум автобусным маршрутам: №48 «Чусовской водозабор» — «Автопарк» и №22 «Микрорайон Васильевка» — «Микрорайон Камский».

В каждом из аукционов было по два участника. Начальная цена контракта для маршрута №48 (два низкопольных автобуса) составляла 4,4 млн руб. ООО «Дизель» предложило цену 4,312 млн руб., а ООО «Городской автобус» — 4,335 млн руб.

Начальная цена контракта для маршрута №22 (три автобуса, требований к низкопольности нет) составляла 3,6 млн руб. ООО «Дизель» предложило выполнить работы за 3,22 млн руб., а ИП — за 3,24 млн руб.

В результате победителем обоих аукционов стало ООО «Дизель». Перевозчик должен будет предоставлять услуги с 16 сентября по 30 ноября 2019 года.

Напомним, что ранее ООО «Транзит» отказалось от маршрута №22 («Микрорайон Васильевка» — «Микрорайон Камский») из-за нерентабельности маршрута. Чтобы не оставить людей без общественного транспорта, администрация Перми сначала изменила путь следования автобусного маршрута №48, чтобы автобус заезжал в микрорайоны Камский и Кислотные Дачи. С 12 августа маршрут №48 вернули к изначальной схеме движения, а замещать «отсутствующий» маршрут №22 временно отправили автобусы маршрута №71 («10-й микрорайон» — «Микрорайон Чапаевский»).