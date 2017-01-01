Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 30 августа

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Рывок в историю. Ровно 10 лет назад пермский «Амкар» достиг пика своей недолгой славы.

С Днём знаний. Поздравление главы Перми.

Работы в срок без скидок на погоду. На прошлой неделе глава Перми Дмитрий Самойлов провёл комплексную проверку объектов дорожного строительства.

Степень готовности — на должном уровне. Образовательные учреждения города готовятся к началу учебного года.

Парк Георгия Буркова. На карте Перми появится новая точка притяжения.

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. Не остаться в одиночестве.

От образования до выплат многодетным. Пермская городская дума приняла ряд важных решений.

Школьные хлопоты. В преддверии нового учебного года «Единая Россия» провела благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу».

«Фрукты» на марафон. Пермский международный марафон откроет одно из главных событий года в Прикамье — большой музыкальный фестиваль «Кавер-марафон».

Добру все возрасты покорны. В Пермском крае набирает силу «серебряное» добровольчество.

Тема года — театр. «Балаганчик» и «17-я скрипка» защитят честь театрального Прикамья на окружном фестивале.

Пермяков ждут в музеях города. Настоящим подарком станет выставка «День знаний» в Доме Мешкова.

Ярмарочные выходные. До конца недели в Перми будут проходить универсальные ярмарки.

Город — слышит, город решает. На вопросы читателей отвечают специалисты администрации Перми.

Выходные на набережной. Программа культурно—массовых мероприятий на городской набережной с 30 августа по 1 сентября.

Экскурсии в сентябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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