Пермские «лукойловцы» провели традиционные состязания на лодках класса «Дракон»

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Фото: Сергей Королёв

По традиции накануне профессионального праздника нефтяников пермские «лукойловцы» встретились на корпоративном чемпионате по гребле на лодках класса «Дракон». О состязаниях рассказали в пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза».

На этот раз местом проведения спортивного праздника стал Камский залив в Полазне. В посёлок нефтяников приехали сотрудники 14 предприятий пермского «ЛУКОЙЛа».

Слаженная работа пермских нефтепереработчиков принесла им два золота в суперфиналах — в мужском и смешанном классах. Дистанция в 400 м преодолевалась менее чем за две минуты. Мастерство заводчан на церемонии награждения отметил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртии и Свердловской области Олег Третьяков. По его словам, нефтепереработчики не первый год первенствуют, и это задаёт хороший тон соревнованиям, заставляет упорнее тренироваться и совершенствоваться команды других «лукойловских» предприятий.

Фото: Сергей Королёв

В отличной форме находились гребцы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Они пришли к финишу вторыми в обоих суперфиналах. Третьи места на пьедестале почёта заняли команды Пермского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» и филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» ПермНИПИнефть» в Перми, в мужском и смешанном классе соответственно.

В этом году соревнования нефтяников поставили рекорд посещаемости — на пляже в Полазне собралось более полутора тысяч человек. Маленькие «лукойловцы» активничали на мастер-классах, создавали картонных драконов, резвились, пользуясь тёплой солнечной погодой.

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